Das Jahr 2024 war für die österreichische Industrie insgesamt ein schwieriges. In einem Jahr der Rezession verzeichneten die 250 größten Industrieunternehmen des Landes ein durchschnittliches Umsatzminus von 2,1 Prozent. Zieht man die großen Energieversorger wie OMV mit ein, so summiert sich der Rückgang sogar auf rund 8 Prozent. Trotz dieser rückläufigen Entwicklung blieb die Zahl der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro mit 73 konstant – ein Zeichen für strukturelle Stabilität inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen.

Das sind Österreichs 250 größte Unternehmen 2025

Für das Ranking der größten Industrieunternehmen in Oberösterreich 2025 sind insgesamt 64 Unternehmen aus Oberösterreich im Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs vertreten. Gemeinsam erwirtschafteten diese Konzerne einen Gesamtumsatz von 62,97 Milliarden Euro. Dabei zeigt sich ein gemischtes Bild: Zwar verzeichneten viele Unternehmen Rückgänge – rund die Hälfte der gelisteten oberösterreichischen Firmen musste ein Umsatzminus hinnehmen, teils im zweistelligen Bereich –, doch ein beachtlicher Teil konnte auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld wachsen. Besonders auffällig ist, dass der mittlere Umsatzrückgang der größten Unternehmen des Bundeslands bei etwa 4 bis 6 Prozent liegt, was Oberösterreich im nationalen Vergleich noch im moderaten Bereich positioniert.

