Das Jahr 2024 stellte die österreichische Industrie vor große Herausforderungen. In einem rezessiven Umfeld mussten die 250 größten Industrieunternehmen des Landes ein durchschnittliches Umsatzminus von 2,1 Prozent hinnehmen. Unter Einbeziehung großer Energieversorger wie OMV belief sich der Rückgang sogar auf etwa 8 Prozent. Dennoch blieb die Anzahl jener Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro unverändert bei 73 – ein Indiz für eine gewisse strukturelle Stabilität trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.

>>> Das sind Österreichs 250 größte Industrie-Unternehmen 2025

Im aktuellen Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs sind 32 Unternehmen aus der Steiermark vertreten. Gemeinsam erzielten sie einen Gesamtumsatz von 32,84 Milliarden Euro. Das Bild ist jedoch differenziert: Während 13 der steirischen Betriebe teils deutliche Umsatzeinbußen verzeichnete – in einigen Fällen im zweistelligen Prozentbereich – gelang es einer beachtlichen Zahl, selbst unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu wachsen. Besonders bemerkenswert: Der durchschnittliche Umsatzrückgang der größten Unternehmen des Bundeslands lag bei lediglich 1,9 Prozent. Damit positioniert sich die Steiermark im nationalen Vergleich im oberen Mittelfeld und liegt deutlich vor Ober- oder Niederösterreich.

