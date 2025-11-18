Defence Winkelbauer : Aufbruch in die Wehrtechnik: Wie Winkelbauer den Einstieg ins Defence-Geschäft vorbereitet

18.11.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Einstieg in die Wehrtechnik erfordert Zertifikate, Geduld und Glück. Wie dem oststeirischen Komponentenfertiger Winkelbauer die Teilnahme an Europas neuer Sicherheitsökonomie gelingen soll.
Winkelbauer Komponentenfertigung

Komponentenfertigung bei Winkelbauer: Von Bauindustrie bis Defence

- © Winkelbauer

Erstveröffentlichung
18.11.2025
Letzte Aktualisierung
18.11.2025
Daniel Pohselt