Als sich im Frühjahr 2022 die Logistikdoktrin auf europäischen Schlachtfeldern grundlegend veränderte, begann in Oberösterreich eine andere Art von Bewegung. Nicht in den Rüstungsfabriken, sondern in den Entwicklungsbüros eines Start-ups, das bis dahin kaum jemand kannte: Booxit. Das junge Unternehmen rund um die Gründer Peter Entenfellner und Andreas Holzleithner arbeitet an einem Mehrweg-Boxensystem, das die Paketlogistik und seit zwei Jahren auch militärische Versorgung neu denken soll – vernetzt, modular, digital und aus Hochleistungskunststoff gefertigt.

Verpassen Sie keine Entwicklungen mehr aus Österreichs Industrie: Mit unserem Daily Briefing erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Branchen-News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden und informiert bleiben!

Was auf den ersten Blick wie eine logistische Randnotiz klingt, ist im Begriff, zur industriellen Klammer zwischen Österreichs Kunststoff-, Werkzeug- und Maschinenbauern zu werden. Entenfellner spricht von einer „Fähigkeit“, nicht von einem Produkt. In der modernen Militärlogistik gehe es nicht mehr darum, einzelne Komponenten zu liefern, sondern gesamte Systeme bereitzustellen – vom physischen Behälter über die Sensorik bis zur digitalen Nachverfolgung. „Das Militär sucht keine Einzelprodukte, sondern Fähigkeiten. Wir liefern eine komplette Supply-Chain-Fähigkeit“, sagt er. Genau diese Denkweise hat das kleine oberösterreichische Unternehmen in eine Liga katapultiert, in der üblicherweise Konzerne wie Rheinmetall, Airbus oder Leonardo agieren.



Industrielles Herzland



Das Besondere: Booxit hat in den vergangenen zwei Jahren eine Wertschöpfungskette aufgebaut, die tief in die oberösterreichische Industrielandschaft reicht. Der Automobilzulieferer Polytec fertigt die robusten Boxenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid – einem Werkstoff, der in Europa nur von wenigen Unternehmen auf diesem Niveau verarbeitet werden kann. Haidlmair liefert die hochpräzisen Spritzgusswerkzeuge, Moldsonic sorgt mit deren Sensorik für die Qualitätsüberwachung. Hinzu kommen Elektronikpartner wie Ginzinger sowie Entwicklungskooperationen mit der Johannes Kepler Universität und anderen Forschungsinstituten. „Wir haben im Umkreis von 100 Kilometern praktisch die gesamte Kompetenz, die man für eine Hightech-Logistiklösung braucht“, sagt Entenfellner. In Summe sind es sechs Unternehmen, die sich zu einer industriellen Allianz zusammengeschlossen haben – keine große Rüstungsgruppe, sondern ein Cluster aus Kunststoff- und Maschinenbau, das sich nun auch mit Defense beschäftigt.



Angetrieben wird diese neue Dynamik von einer tektonischen Verschiebung: Europa hat zwar Milliarden für Verteidigung angekündigt, doch es fehlt an Produktionskapazitäten, an Mittelstand, an Technologiezulieferern. „Die Europäer haben nie genug Geld in Defense investiert. Jetzt ist Geld da, aber es fehlt die industrielle Basis, um es umzusetzen“, beschreibt Entenfellner. Das trifft vor allem auf die Logistik zu – jenes Feld, das im Ukrainekrieg zur Achillesferse ganzer Armeen wurde. Lange Versorgungsrouten, starre Lagerstrukturen, ungeschützte Transporte: Die klassischen Prinzipien der Nachschuborganisation haben sich als verwundbar erwiesen. Booxit will genau hier ansetzen – mit einem System, das in sich geschlossen, modular und automatisiert funktioniert.



Andreas Holzleithner: „Mit Booxit hat die Logistik nicht nur ein Produkt für die statische Logistik, sondern erfüllt alle zukünftigen Herausforderungen für eine resilente Logistik auf der "letzten Meile" und dies nicht nur für die Militärlogistik, sondern auch für die humanitäre Logistik.“ Darüber hinaus schafft Booxit den intermodalen Verkehr bis zur Demandseite – eine durchgehende Supplychain (Container - Schiene/LKW - Unmanned Ground Vehicle/ Unmanned Air Vehicle - Verbraucher) und ermöglicht den Einsatz moderner automatisierter Umschlagsysteme.



Mehrwegboxen



Das Grundprinzip ist einfach: Statt Einweg-Holzkisten oder Metallcontainern setzt Booxit auf hochfeste, digital vernetzte Mehrwegboxen aus recyclbarem Kunststoff, die sich per Sensorik und Software entlang der gesamten Lieferkette verfolgen und steuern lassen. Jede Box wird damit zum Datenträger und zum physischen Glied einer dezentralen, resilienten Supply Chain. In Kombination mit Drohnentransporten und autonomen Fahrzeugen entsteht ein logistisches Netz, das auch unter Gefechtsbedingungen funktionsfähig bleibt. „Wir lösen ein zentrales Problem, das in der Ukraine offenkundig geworden ist“, sagt Entenfellner. „Wenn Versorgung nicht mehr zentral gelagert werden kann, braucht es mobile, adaptive Systeme.“ Das Konzept nennt sich „Dynamic Clustering“ – eine mit der Universität Linz entwickelte Technologie, die logistische Datenströme in Echtzeit abbildet. Sie erlaubt es, Material, Ersatzteile oder medizinische Güter innerhalb von Sekunden zu lokalisieren. „Wir zeigen einem Kommandanten genau, wo sich sein Dieselfilter oder die Verpflegung seiner Truppe befindet“, erklärt Holzleithner. In der Praxis bedeutet das: Der Nachschub wird nicht mehr über statische Depots, sondern über ein verteiltes Netz gesteuert – eine Art digitales Nervensystem der militärischen Logistik.