In der oststeirischen Gemeinde Anger steht ein Familienunternehmen, das seit Jahrzehnten für robuste Baumaschinen-Ausrüstungen, hochfeste Stähle und präzise Schweißtechnik bekannt ist. Die Rede ist von Winkelbauer, einem Betrieb, der sich mit Innovationskraft und Fertigungstiefe einen Namen gemacht hat und nun in eine neue Ära aufbricht. Das Unternehmen zieht erste Aufträge im Defence-Sektor an Land, arbeitet bereits an Bauteilen für militärische Anwendungen und steht – nachdem man bereits die DIN 2303 (Klasse Q2) abgelegt hat – vor weiteren Zertifizierungen, die den Weg in den europäischen Verteidigungsmarkt endgültig öffnen sollen.

„Wir gehen voll positiv ins Thema“, sagt Stephan Winkelbauer, der im Unternehmen den Bereich Business Development Defence verantwortet. „Uns ist klar, dass auf uns keiner gewartet hat – aber wir wissen, was wir können.“ Der Familienbetrieb hat früh begonnen, seine Fertigungsprozesse auf Anforderungen der Wehrtechnik auszurichten. Anders als viele Neueinsteiger, die erst mit dem aktuellen sicherheitspolitischen Umdenken in Europa auf das Thema aufmerksam geworden sind, startete Winkelbauer den Prozess bereits vor einigen Jahren, als noch kaum jemand von einer „Zeitenwende“ sprach.

„Damals hat keiner gesagt, wir brauchen neue Lieferanten“, erinnert sich Winkelbauer. „Heute ist in der Branche vieles in der Pipeline, aber insgesamt immer noch wenig bestellt.“ Derzeit befinde sich Europa in einer Phase des Wiederaufbaus seiner Verteidigungsfähigkeit – „es wird viel geplant, aber Entscheidungen lassen noch auf sich warten.“