Defence-Zulieferer : Winkelbauer-Strategie: Mit Panzerstahl in die Elite der Wehrtechnik

20.11.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Verborgene Rüstungspläne, hochfester Panzerstahl und ein Familienbetrieb mit großen Ambitionen: Wie Winkelbauer den Einstieg in Europas Milliardenmarkt für Wehrtechnik wagt – und welche geheimen Zertifizierungen den Weg in die Q3-Klasse ebnen. Warum das oststeirische Unternehmen plötzlich zum gefragten Defence-Zulieferer wird.
Winkelbauer Komponentenfertigung

Komponentenfertigung bei Winkelbauer: Von Bauindustrie bis Defence

- © Winkelbauer

Erstveröffentlichung
20.11.2025
Letzte Aktualisierung
20.11.2025
Daniel Pohselt