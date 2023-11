Am massivsten und geopolitisch am heikelsten ist wohl die Abhängigkeit bei der Sonnenenergie zu bewerten. Über die gesamte Wertschöpfungskette von den Rohstoffen (53 Prozent) bis zu verarbeiteten Materialien (50 Prozent), der Herstellung von Bauteilen und Komponenten (89 Prozent!!!) und der Endfertigung (70 Prozent) ist Europa bei Solar- und Fotovoltaikanlagen auf China angewiesen. Aufgrund des Stellenwerts, den der Fotovoltaikausbau für die Energiewende hat, ist der Aufbau von größeren europäischen Produktionskapazitäten sowie die Diversifizierung in der Wertschöpfungskette wohl mit hoher Dringlichkeit zu bewerten. Die Kosten der europäischen Energiewende sind Chinas Profite. Vor 20 Jahren war Europa in dieser Hinsicht bereits wesentlich besser aufgestellt. Anfang der 2000er Jahre gab es nämlich in Deutschland und Frankreich noch sehr hohe Produktionsniveaus von Fotovoltaikanlagen.

Hier gibt es mehr: Wasserstoff aus Sonnenenergie: Franz Dorner als Energiepionier.

Doch durch eine falsche Förderpolitik kam es ab den 2010er Jahren zu einem regelrechten Konkursregen und einem Ausverkauf der europäischen Solarindustrie. So wurde etwa Conergy, mit rund 1.500 Mitarbeitern in Hamburg nach einem Insolvenzantrag an Amerikaner und Chinesen verkauft. Die Firma Aleo Solar, einst Teil der Bosch-Gruppe, wurde an Taiwan und Japan verscherbelt und Sovello mit Sitz in Sachsen-Anhalt wurde 2012 insolvent und anschließend in Teilen verkauft. So erging es vielen einstigen Pionieren der europäischen Solarindustrie. Nur wenige Hersteller haben sich bis heute gehalten. Pluspunkt für Österreich: Mit KIOTO Solar und GREENoneTEC sind zwei namhafte Hersteller von Fotovoltaik- und Solaranlagen in Kärnten stationiert.