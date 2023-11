Bis 2030 soll die heimische Stromproduktion zu 100 Prozent auf erneuerbare Quellen umgestellt sein. Dafür ist der Zubau zahlreicher Kraftwerke sowie der Ausbau der Stromnetze nötig. Soweit bekannt. Trotz eines Rekordzuwachs bei Fotovoltaik im vergangenen Jahr, sind noch zu wenige Kraftwerksprojekte in Planung, um den Zubau von 27 TWh bis 2030 sicher zu schaffen. Österreichs Energie, die Interessensvertretung der heimischen E-Wirtschaft, listet den derzeitigen Planungsstand beim Kraftwerksbau auf. Die Mitgliedsunternehmen von Österreichs Energie produzieren derzeit etwa 90 Prozent des heimischen Stroms. Mit Stand Mai 2022 waren lediglich Kraftwerkskapazitäten von einer Terrawattstunde im Bau. Sechs TWh waren konkret in Planung und weitere fünf TWh befinden sich in Konzeption. In Summe entspricht das einem Planungsstand von etwa zwölf Terrawattstunden an Kraftwerkskapazitäten, was weniger als die Hälfte dessen ist, was bis 2030 gebraucht wird.

Kritische Stimmen aus der Branche merken zudem an, dass der rasche Zubau von Fotovoltaik auch einem gewissen Projektrückstau geschuldet ist. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass der Zuwachs in den nächsten Jahren so weitergeht. Während Sonnenstromkraftwerke schnell errichtet sind, wenn die Genehmigungen erst einmal erteilt wurden, braucht es bei Windkraftanlagen und speziell für Wasserkraftwerke eine wesentlich längere Bauzeit. Im Durchschnitt vergehen fünf bis acht Jahre von der Planung bis zur Inbetriebnahme eines Kraftwerks in Österreich. Angesichts dessen müssten mit Ende 2022 eigentlich Kraftwerkskapazitäten im Umfang von 27 TWh zumindest in Planung oder Konzeption sein.

