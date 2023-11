Ob beim Bau von Hochspannungsleitungen in luftiger Höhe, oder beim zentimetergenauen Verlegen von Fahrleitungen für die Bahn, die Firma EUROPTEN ist der Spezialist für Leitungsbau mit Sitz in Wien. Das Unternehmen hat nicht nur in der jüngeren Vergangenheit den Ausbau der 380-kV-Salzburgleitung Baulos 5 durchgeführt oder für den Karawankentunnel eine Oberleitungsanlage errichtet, sondern wickelt eine Vielzahl von Leitungsprojekten für Bahnunternehmen und Energienetzbetreiber in mehreren europäischen Ländern, vor allem in Österreich und Deutschland, ab. Als Spezialist für den oft sehr planungsintensiven und aufwendigen Leitungsbau ist das Unternehmen ein wichtiger Player für die Energie- und Mobilitätswende.

Im Zuge des Ausbaus von erneuerbaren Energien wird in Zukunft auch der Bedarf an neuer Leitungsinfrastruktur steigen. Ebenso macht der europäische Bahn-Boom den Bau neuer, sowie die Elektrifizierung vorhandener Strecken notwendig. Die beiden EUROPTEN-Geschäftsführer Franz Rossler und Wilfried Rendl sehen neben zahlreichen Chancen aber auch große Herausforderungen in der Branche. „Wir sind in zwei großen Geschäftsfeldern tätig. Das eine ist der Bau von Hochspannungsleitungen von 110 bis 400-kV und das andere der Fahrleitungsbereich für Bahnstrecken, wo wir für Eisenbahnunternehmen Oberleitungen errichten. Das sind zwei sehr unterschiedliche Märkte.

Aktuell werden im Bereich der Hochspannungsleitungen in Deutschland mehr Projekte ausgeschrieben als in Österreich“, berichtet dazu Wilfried Rendl. Das größte Projekt hierzulande ist aktuell die Fertigstellung der 380-kV-Salzburgleitung Baulos 5 für die Austrian Power Grid AG, das Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Durch die Salzburgleitung wird der österreichische 380-kV-Ring - das Rückgrat der heimischen Stromversorgung in Westösterreich -0geschlossen.