Vertreten Mandatare nachdrücklich die Interessen jener Berufsgruppen, der sie selbst angehören, so müsse das im Einzelfall bewertet werden. „Setzt sich ein Nationalratsabgeordneter für den gesamten heimischen Tourismus ein, ist es kein Problem. Dazu wird es, wenn er sich nur für jenen in seiner Region stark macht, wo er noch dazu Inhaber eines Tourismusbetriebes ist – das wäre ebenfalls ein Mandatsmissbrauch“, beschreibt Kreutner. Für sein Demokratieverständnis sei es aber absolut wünschenswert, wenn im Parlament nicht nur Berufspolitiker sitzen, sondern dort die gesamte Bevölkerung und somit auch die Berufsgruppen ausgewogen vertreten seien, so der Experte weiter. Für die erforderliche Transparenz in diesem Zusammenhang sorge die Verpflichtung, dass Nationalrats- und Landtagsabgeordnete ihre Nebentätigkeiten im so genannten Transparenzregister offenlegen müssen. Mitglieder der Bundesregierung müssen auch ehrenamtliche Tätigkeiten offenlegen.

„Die Bevölkerung muss sich informieren können, wessen Interessen hinter dem Engagement eines Politikers stehen“, sagt Kreutner. Dazu würde auch der „legislative Fussabdruck“ beitragen. Einem Beschluss des Europaparlaments zufolge müssen an neuen Parlamentsbeschlüssen mitwirkende Europaabgeordnete ihre Treffen mit Lobbyisten öffentlich auflisten. „In Österreich gibt es dazu eine Empfehlung. Aber es wäre definitiv sinnvoll, wenn man sehen könnte, wer zu Gesetzen beigetragen, wer Textbausteine dazu geliefert und wer interveniert hat“, ist der Experte überzeugt. Eindeutig geregelt ist übrigens ein Zuviel des Engagements im Strafrecht: Sobald, etwa für ein Gesetz, der Austausch von Gütern erfolgt oder intendiert worden sei, würde das als Korruption gehandelt. Apropos Bevölkerung: Vorgangsweisen wie die eben erwähnten sind zwar hierzulande nach wie vor üblich, doch die Toleranz der Bevölkerung ihnen sowie der „Verhaberung“ gegenüber hat Kreutner zufolge in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen.



Übrigens: Den Missbrauch von Mandaten gibt es ihm zufolge in allen Bereichen des Lebens: „Es ist durchaus positiv und legal, wenn Lehrer und Eltern Kontakt pflegen. Aber wenn Eltern den Lehrer öfter einladen oder sich als Begleitpersonen bei Schulausflügen aufdrängen, in der Intention, ihrem Kind so zu einer besseren Note zu verhelfen, dann ist die Grenze überschritten – ohne, dass dieses Ziel jemals laut ausgesprochen wurde“, so der Initiator des Antikorruptionsvolksbegehrens, das im Vorjahr von mehr als 300.000 Menschen unterzeichnet wurde.