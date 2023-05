Der börsenotierte oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat im ersten Quartal des laufenden Jahres zwar den Umsatz deutlich gesteigert. Unter dem Strich blieb aber ein Verlust. Operativ schaffte das Unternehmen nur knapp den Sprung ins Plus. Für das Gesamtjahr rechnet Polytec laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung zum ersten Quartal damit, dass das Betriebsergebnis (EBIT) "im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert werden kann".

