Während im aktuellen Programm „Horizon Europe“ bisher Klimathemen dominierten, verlagert sich der Fokus nun zunehmend auf Wettbewerbsfähigkeit. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die strategischen Visionen von Enrico Letta und Mario Draghi, die ambitionierte Ziele für technologisches Wachstum und Souveränität Europas formulieren.

Auch militärische Forschung soll künftig stärker berücksichtigt werden. Wie sich das mit Prinzipien wie Open Science oder Publikationspflichten vereinbaren lässt, bleibt offen.

Was das nächste – das zehnte – EU-Forschungsrahmenprogramm bringen wird, ist derzeit noch unklar. Das aktuelle „Horizon Europe“ (FP9) läuft bis Ende 2027 und ist mit rund 100 Milliarden Euro ausgestattet. Für den Nachfolger (FP10) fordern 32 europäische Wissenschaftsakademien ein Budget von 220 Milliarden Euro.

Allerdings kursieren Gerüchte, das Programm könne in einem allgemeinen Wettbewerbsfähigkeitsfonds aufgehen. In der Wissenschaftscommunity stößt das auf deutliche Kritik: Man befürchtet einen Verlust an Sichtbarkeit für die Forschung.

Ein Umbau des Programms könnte dazu führen, dass Forschungsgelder in andere Politikfelder umgelenkt werden. Wenn künftig nur noch ein großer Fördertopf ohne klare Budgettrennung existiert, könnten die Grenzen zwischen Wirtschafts- und Forschungsförderung verschwimmen. „Mittlerweile warten alle gespannt, wie der Hase vor der Schlange, was die Kommission im Laufe des Sommers präsentieren wird“, so Schuch.

Klar ist nur: Die österreichische Bundesregierung spricht sich in ihrem Programm ausdrücklich für ein starkes und eigenständiges nächstes EU-Forschungsrahmenprogramm aus.