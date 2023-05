Der Fahrzeugbauer nutzt schon heute eine AI für die Optimierung von OEE-Werten und Durchlaufzeiten. Und hofft auf Realisierung eines offenen Datenökosystems.

"Anything that is a process can and will be run by ai". Der provokative Ausspruch des deutschen KI-Gurus Chris Boos vor ein paar Jahren ist Franz Weghofer in Erinnerung geblieben. Schon damals hielt Weghofer, ein, wie er selbst sagt, "Fan von OpenAI der ersten Stunde", diese These für durchaus möglich. Blickt der Technologiescout und Factory of the Future-Experte des Automobil-Zulieferers Magna in das Grazer Gesamtfahrzeugwerk, sieht Weghofer die AI auf dem Vormarsch: Klassische Assistenzfunktionen übernehmen schon Maschinen. Mit Transformer-Modellen wie ChatGTP könnte die Sprache zur Interaktion noch schneller den Weg in die Fertigung finden. Heute erhalten Mitarbeiter_innen durch AI Entscheidungshilfen. Und auch als Teil der Prozessautomatisierung fungiert AI schon. Circa 1000 Roboter sind in den Karosseriebauten im Einsatz. Viele Daten fallen an - von OEE-Werten bis Durchlaufzeiten. Die AI ermittelt dabei heute Abweichungen vom Plansoll - "als zusätzliche Logik korreliert sie die Informationen mit weiteren Datenquellen, "etwa dem Planungssystem", schildert Weghofer. Mitarbeiter_innen erhalten die Ergebnisse "device-agnostisch" auf den Rechner oder das Smartphone gespielt.



Ausschleusen gehört Vergangenheit an.



Auch in der Karosserievermessung - hier werken vier Roboter im Takt - werden mittels AI aus Multisensordaten Muster erkannt. Früher mussten die maßgebenden Transportvorrichtungen für die Karosserie aus dem Produktionsprozess ausgeschleust und einzeln vermessen werden. Heute nutzt Magna die 100-Prozent-Messung direkt an der Linie und ermittelt durch AI mögliche Abweichungen frühzeitig. "Das bringt eine nicht unerhebliche Zeit- und Kostenersparnis", sagt Weghofer.



Tatsächlich denken die Steirer_innen - wie ihre Kollegen und Kolleginnen aus 343 weiteren Produktionswerken - radikal in Business Cases. AI ist da keine Ausnahme. Wo kein Business Case, da auch kein Use Case. Eine global gültige Referenzarchitektur regelt, was IT und OT abzubilden haben. Orchestriert von einer Stabstelle in den Staaten werden Technologien auf globale Skalierbarkeit abgeklopft. "Wir schaffen Module, die im Konzern beliebig wieder einsetzbar sind ", sagt Weghofer. Ein kollaboratives, offenes Datenökosystem wie z.B. Catena-X, dass auch Lieferanten und Sublieferanten entlang des Wertschöpfungsnetzwerkes anbindet, kann AI-Technologien demnach einen zusätzlichen Schub geben, hofft Weghofer.



Wird ChatGPT & Co also auch in der Industrie in den Rang einer "God-Software" erhoben werden? Weghofer sieht die (technologische) Singularität noch in weiter Ferne. AI schaffe jedoch zusätzliche Möglichkeiten, Wissen und Erfahrungen von Mitarbeiter_innen auf neue Weise zu erfassen und in einem fortlaufenden Lernprozess zu verarbeiten, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten", sagt er.