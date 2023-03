"Volkswagen do Brasil weist alle Behauptungen zurück, die in den Protokollen dieser Untersuchung über die enthalten sind, und stimmt den einseitigen Darstellungen von Fakten durch Dritte nicht zu", sagte ein Sprecher von Volkswagen do Brasil auf Anfrage.

Die brasilianische Staatsanwaltschaft habe das Unternehmen erst drei Jahre nach Beginn der Ermittlungen informiert: Im Mai 2022 hatte die brasilianische Staatsanwaltschaft VW do Brasil zu einer Anhörung geladen. Bei der Anhörung im Juni 2022 ging es auch um eine mögliche Wiedergutmachung für die Arbeiter vor Ort und die brasilianische Gesellschaft. Es handele sich um eine sehr schwere Menschenrechtsverletzung, die über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren unter direkter Beteiligung von Volkswagen stattgefunden habe, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Staatsanwalt Rafael Garcia Rodrigues hatte unter anderem von unwirtlichen Unterkünften auf der als "Fazenda Volkswagen" bekannten Farm in Santana do Araguaia im Bundesstaat Pará gesprochen. Zudem hätten die Arbeiter die Farm nicht verlassen können. Die Arbeiter und die brasilianische Gesellschaft an sich, so die ermittelnden Staatsanwälte, verdienten eine respektvollere Behandlung und eine Wiedergutmachung des entstandenen Schadens.