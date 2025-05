Die AustroCel Hallein GmbH, ein führender Hersteller von Zellstoff und holzbasiertem Bioethanol in Österreich, könnte bald den Eigentümer wechseln. Laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg vom Montag steht das Unternehmen möglicherweise zum Verkauf – mit einem möglichen Marktwert von bis zu 500 Millionen Euro. Derzeit befindet sich AustroCel im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft Towerbrook Capital Partners mit Sitz in New York, die das Unternehmen im Jahr 2017 übernommen hatte.

Der Verkauf wird durch das wachsende Investoreninteresse an einem innovativen Produkt aus dem Bereich nachhaltiger Landwirtschaft befeuert. Denn AustroCel ist seit Kurzem in die Produktion eines neuartigen Biogels eingestiegen, das in Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Start-up Agrobiogel entwickelt wurde.