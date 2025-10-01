Steyr Motors zählt zu den großen Überraschungen des diesjährigen Reputation Reports, der vom INDUSTRIEMAGAZIN gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) erstellt wurde. In der Kategorie „Wirtschaftlichkeit“ konnte sich das Unternehmen um mehr als 50 Plätze verbessern und erreicht nun erstmals Rang 1.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg war eine Reihe strategischer Maßnahmen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kommunikativ stark in Szene gesetzt wurden: So sorgte unter anderem die Lieferung von Spezialmotoren für Hovercrafts sowie die Eröffnung eines Vertriebsbüros in Indonesien für internationale Sichtbarkeit. Auch eine Kapitalerhöhung mit Fokus auf Produktentwicklung sowie die Aussicht auf eine stärkere Beteiligung der Mutares-Gruppe trugen zur gestiegenen Wahrnehmung bei – vor allem im Hinblick auf wirtschaftliche Stabilität und Expansionsfähigkeit.