Die Sorge vor einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche beim wichtigsten Handelspartner Österreichs, Deutschland, wächst. Im Juni schrumpfte die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit fiel der Ausstoß auf das niedrigste Niveau seit Beginn der Corona-Pandemie – vor mehr als fünf Jahren.

Zwar legten die Exporte im Juni überraschend um 0,8 Prozent zu, gestützt durch höhere Nachfrage aus der EU und China. Doch diese Erholung reichte bei weitem nicht aus, um das kräftige Importplus von 4,2 Prozent auszugleichen. Der Außenhandel bleibt damit eine Belastung für Europas größte Volkswirtschaft – anstatt wie gewohnt als Wachstumsmotor zu wirken.

Noch düsterer fällt der Blick auf die Industrie aus: „Angesichts der schwachen Auftragseingänge gibt es keinen Grund zur Hoffnung, dass die Industrie nach zwei Jahren Rezession bald aus der Flaute kommt“, warnt DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Im zweiten Quartal 2025 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt nach einem positiven Jahresauftakt um 0,1 Prozent.

Ein Ende der Abwärtsdynamik ist nicht in Sicht: Das Neugeschäft der Industrie sank im Juni erneut – um 1,0 Prozent, und damit bereits den zweiten Monat in Folge. Viele Ökonomen schließen nun nicht mehr aus, dass Deutschland erneut in eine technische Rezession rutscht – mit spürbaren Folgen für die gesamte europäische Wirtschaft.

Industrieflaute, Exportdruck, Rüstungsboom: In unserem Daily Briefing erfahren Sie werktäglich, wie sich Europas Schlüsselindustrien unter geopolitischem Druck neu sortieren – von Stahl bis Waffen, von Auto bis Hightech.