Das Management will sich nun Produktpolitik, Kostenstrukturen und das Zulieferernetz für die kommenden Jahre vorknöpfen. Meschke will künftig laut eigenen Aussagen bereits bei einem jährlichen Verkaufsvolumen von 250.000 Autos "hochprofitabel" sein. Zunächst will er die Kosten für Forschung und Entwicklung im kommenden Jahr deutlich senken. Die im Juli wegen der Schwäche in China und der Überflutung bei einem Aluminiumzulieferer gesenkten Jahresziele behielt das mehrheitlich zum VW-Konzern gehörende Unternehmen bei. Porsche will 39 bis 40 Mrd. Euro Umsatz machen. Davon sollen 14 bis 15 Prozent als operativer Gewinn hängenbleiben.



Der Sportwagenbauer ist seit Herbst 2022 an der Börse notiert. VW hält 76 Prozent der Vorzugsaktien. Diese sind die Hälfte des Grundkapitals. Die andere Hälfte sind Stammaktien, die wiederum Volkswagen und der Holding Porsche SE gehören. Wegen der verschachtelten Struktur wurde der Börsengang von vielen Experten kritisiert.