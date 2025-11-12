INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Frau Major, ist das, was wir gerade erleben – Drohnen in Polen, Störungen an Flughäfen – ein weiteres Indiz dafür, dass Russland die Grauzone zwischen Krieg und Frieden dehnt?

Claudia Major: Es fällt gerade mehr auf, aber es ist keine neue Entwicklung. Russland vermeidet einen direkten militärischen Konflikt mit NATO- und EU-Staaten. Gleichzeitig sieht sich Russland längst im Krieg mit dem Westen. Nur findet dieser Krieg nicht nur auf klassisch militärischer Ebene statt, sondern in der großen Grauzone zwischen Krieg und Frieden. Da wird Gewalt angewendet, aber sie hat keinen klaren militärischen Charakter. Sabotage, Unterseekabel, Propaganda, Cyberangriffe – bis hin zum Militärischen: das ist ein Kontinuum. Und das Ziel ist immer dasselbe: das Vertrauen in das Funktionieren demokratischer Staaten zu unterminieren, den Zusammenhalt und die Handlungsfähigkeit zu schwächen; prüfen, wie die Staaten reagieren, politisch und militärisch. Es geht darum, den Konflikt in die Zone zu tragen, wo der andere verwundbarer ist. In Westeuropa sind das beispielsweise offene Gesellschaften.

Das ist nicht neu. Aber jetzt wird es sichtbarer und direkter spürbar. Das Agieren in der Grauzone erschwert die Reaktion: Es ist schwierig, der Verursacher festzustellen, und selbst wenn der bekannt ist, bleibt die Frage wie darauf zu reagieren ist und ob zwischen verschiedenen Staaten politische Einigkeit über die Reaktion hergestellt werden kann: Was war das? Und was machen wir jetzt?

Und trotzdem die Frage: Welche Abwehrmechanismen sind adäquat?

Major: Die Reaktion sollte ein Dreischritt sein: Abschreckung und Verteidigung im militärischen Bereich und Resilienz im nicht-militärischen Bereich.

Aber wissen wir denn, wie wir uns für den nächsten militärischen Konflikt aufstellen müssen ?

Major: Wenn wir ehrlich sind: Wir wissen nicht, wie der nächste Krieg aussieht. Und wir wissen auch nicht, wie wir ihn kämpfen werden. Die Ukraine kämpft aktuell viel mit Drohnen, zum Teil, weil sie nicht die Ausrüstung bekommen hat, die sie wollte. Drohnen waren verfügbar und günstig. Das war nicht das Mittel der Wahl. Jetzt rufen viele: „Drohnenwall – und alles ist gelöst!“ Das hat fast populistische Züge: eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem. Natürlich werden Drohnen und Künstliche Intelligenz in Zukunft eine große Rolle spielen – aber sie werden nicht alles ersetzen. Der Drohnenwall kann lokal helfen. Aber beispielsweise für Angriffe auf Kommandozentralen oder Startrampen für Raketen im Hinterland braucht es wahrscheinlich andere Systeme. Gleichzeitig hat Russland in den letzten Jahren eine enorme Lernkurve hingelegt. Gerade im Bereich Drohnenabwehr sind sie exzellent.

Und es führt zu einer Frage für die NATO: Was lernen wir aus dem Krieg in der Ukraine? Ziehen wir die Lehre Stellungskrieg? Oder hat Artillerie wieder Priorität? Oder Drohnen und ein gläsernes Gefechtsfeld? Die korrekte Antwort ist: wahrscheinlich von allem etwas, zudem die umfassende Vernetzung verschiedener Waffen und Sensoren und eine innovative Industrie die schnell neu entwickeln kann.