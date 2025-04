Für 2025 ist das Palfinger-Management zuversichtlich: Die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten würden sich bereits erholen, dies sollte sich ab dem zweiten Quartal auch in der Ergebnisentwicklung positiv auswirken. Man gehe "von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus". Im zweiten Halbjahr 2025 werde "eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs im ersten Halbjahr" erwartet. Bis 2027 will Palfinger einen Umsatz von 2,7 Mrd. Euro und eine Marge beim Betriebsgewinn (EBIT) von 10 Prozent erreichen.

"Das hohe Maß an Resilienz ist das Resultat einer langfristigen Strategie. Wir haben die Volatilitäten und Umbrüche seit 2020 zum Anlass genommen, unsere globale Organisation noch effiziente und schlagkräftiger aufzustellen. Angesichts der herrschenden geopolitischen Situation erweist sich unser bereits angesprochenes globales Wertschöpfungsprinzip als wesentlicher Faktor. Aufgrund unserer Präsenz vor Ort können wir in den verschiedenen Regionen die jeweiligen Wettbewerbsvorteile bestmöglich nutzen. Dadurch konnte die Region NAM die Schwäche der europäischen Kernmärkte teilweise kompensieren. Gleiches gilt für den Marinebereich, der durch die weltweite steigende Nachfrage im Offshore-Bereich eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung aufwies", so der Palfinger-Vorstand im eben veröffentlichten Geschäftsbericht.