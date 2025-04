Aufgrund des anhaltend niedrigen Auftragseingangs der europäischen Kernmärkte wurde die Produktionskapazität in EMEA reduziert. Die gestiegene Nachfrage in Brasilien und Argentinien führte hingegen zu einem Kapazitätsaufbau in Lateinamerika. Palfinger etabliert eine neue Lieferantenstruktur in Mexiko, um Kosten zu optimieren und das weitere Wachstum in Nordamerika vorzubereiten.

>>> Palfinger-Chef Klauser: „Wir brauchen noch mehr Speed“

In den Regionen Asien-Pazifik, Lateinamerika und im Bereich Marine erwartet Palfinger eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. In den europäischen Kernmärkten gäbe es bis jetzt keine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds. Deshalb würden die Produktionskapazitäten in EMEA im vierten Quartal 2024 weiter angepasst. "Aufgrund der US-Präsidentschaftswahl zeichnet sich aktuell eine niedrigere Nachfrage in Nordamerika ab", so das Unternehmen.