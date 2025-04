Angesichts der verschärften Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump warnt der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einer weltweiten Wachstumsflaute. In seiner aktuellen Konjunkturprognose senkt der in Washington ansässige Fonds nicht nur den globalen Ausblick, sondern auch die wirtschaftlichen Erwartungen für Deutschland und Österreich deutlich.

Für Deutschland rechnet der IWF 2025 mit einem Nullwachstum – ein klares Signal für die anhaltende Schwächephase der größten Volkswirtschaft Europas. Österreich steht laut der Prognose noch schlechter da: Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent wird erwartet. Die Arbeitslosigkeit wird 2026 leicht zurückgehen.

Die Österreich-Prognose für heuer geht von einem Wirtschaftsrückgang um 0,3 Prozent aus. Für 2026 erwartet er ein Wachstum von 0,8 Prozent. Bei der letzten Prognose vor einem halben Jahr war der IWF für 2025 noch deutlich optimistischer und ging von einem BIP-Plus von 1,1 Prozent aus. Bei der Inflation prognostiziert der Währungsfonds für heuer nun 3,2 Prozent und für nächstes Jahr 1,7 Prozent. Die Arbeitslosigkeit dürfte nach dem Anstieg heuer 2026 leicht zurückgehen. "Die Weltwirtschaft werde auf eine 'harte Probe' gestellt", warnt IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas mit Blick auf die globalen Handelsstreitigkeiten. Es handle sich um eine "neue Ära", das globale Wirtschaftssystem befinde sich in einer Phase der Neuausrichtung.