Die auf Elektroinstallationsarbeiten im gewerblichen Bereich spezialisierte niederösterreichisches Elektrotechnik Körrer GmbH hat Konkursantrag gestellt. Von der Insolvenz des Unternehmens mit Sitz in Markt Piesting in Niederösterreich betroffen sind nach Angaben des AKV vom Dienstag 49 Dienstnehmer. Es gibt 178 Gläubiger, die Gesamtforderungen liegen bei etwa 1,54 Millionen Euro.



Als Insolvenzursache wurde die Steigerung der Material- und Energiekosten angeführt, die zu "wesentlichen Bauverzögerungen und damit zu Liquiditätsengpässen" geführt habe. Das Unternehmen soll liquidiert werden, eine Fortführung wird nicht angestrebt. Laut AKV gibt es Bemühungen, die Firma eventuell an eine Auffanggesellschaft zu verkaufen. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Lentsch bestellt.