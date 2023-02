Seit Anfang des Monats hat Mapal einen neuen CFO. Matthias Cöster ist in die Geschäftsleitung des Herstellers von Präzisionswerkzeugen eingestiegen.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung wird er als Chief Financial Officer die Bereiche Finanzen, Controlling, Einkauf und Facility Management verantworten. „Wir freuen uns, mit Herrn Matthias Cöster eine Persönlichkeit gefunden zu haben, die ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringt", sagt Jochen Kress, Geschäftsführender Gesellschafter der Mapal Gruppe.



Matthias Cöster, 48, hat ein Studium zur Europäischen Wirtschaft als Diplom-Kaufmann sowie zum European Master of Business Sciences abgeschlossen.



Er kann auf 25 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen und Branchen zurückblicken, davon 14 Jahre als CFO sowohl im Maschinenbau als auch in der Logistik.