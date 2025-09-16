Auf der IAA in München zeigte Xpeng seine Ambitionen: Neben der sportlichen Limousine P7 und dem Familienvan X9 standen die SUVs G6 und G9 im Rampenlicht. Genau diese beiden Fahrzeuge sollen ab dem dritten Quartal 2025 auch in Österreich vom Band laufen. Magna bestätigte die Vereinbarung nun offiziell.

Das Wachstum des Unternehmens ist rasant: 2024 brachte Xpeng 190.000 Fahrzeuge an die Kunden, zwischen Januar und August 2025 waren es bereits mehr als 270.000 – fast dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Doch mit dem Wachstum stoßen die chinesischen Werke in Zhaoqing und Guangzhou an ihre Kapazitätsgrenzen. Im Juli 2025 eröffnete daher in Indonesien eine erste Auslandsfabrik, nun folgt Graz. Wie in Südostasien wird auch hier im CKD-Verfahren produziert: Die Fahrzeuge werden in Teilen angeliefert und erst vor Ort zusammengesetzt. Das umgeht die Zölle, die Wertschöpfung in Österreich bleibt jedoch begrenzt.