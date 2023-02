„Nicht lieferbar“: diese Aussage haben viele Produzenten und Endkunden in den letzten Monaten öfter zu hören bekommen. Bereits im Dezember 2021 klagten rund 70 Prozent der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes über Lieferengpässe, die ihre Produktion gefährdeten. Am stärksten betroffen waren die Autoindustrie und der Maschinenbau - und die Probleme dauern an.

Jahre lang galt bei den Liefer- und Wertschöpfungsketten die Devise: billiger. So kostengünstig wie möglich zu produzieren, bedeutete aber auch, Produktionsstätten an ferne Orte auszulagern. Das klappte für einige Jahre gut, doch dann kam das Virus. Und mit ihm wurden wichtige Transportwege gekappt und Lieferketten massiv gestört. Quarantäneverordnungen in Asien - insbesondere in China - beeinflussten die Lieferketten noch immer nachhaltig und führten schon früh dazu , dass ganze Häfen oder Produktionsanlagen still standen.

Ein weiteres Mosaiksteinchen in dieser Misere war der Einbruch der Industrienachfrage. Die Folge: Viele Produzenten von Vorprodukten drosselten ihre Produktionskapazitäten. Hersteller, die auf diese Waren angewiesen waren, waren damit ebenso gezwungen, zurückzuschalten. Davon betroffen sind auch viele österreichische Unternehmen: Durch Kurzarbeit und gehemmte Kauffreude wurde die Produktion heruntergefahren. In weiterer Folge mussten auch Spediteure, Häfen und Reedereien Personal entlassen und die Kapazitäten nach unten schrauben. Ein Fahrstuhleffekt wurde in Gang gesetzt.