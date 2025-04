Bisher 63 Mio. Euro anerkannt : Kika/Leiner: Forderungen in Höhe von 316 Mio. Euro angemeldet

Im Kika/Leiner-Insolvenzverfahren wurden bisher Schulden in Höhe von 63 Millionen Euro anerkannt. Rund 2.400 Gläubiger haben bisher Forderungen in Höhe von 316 Millionen Euro angemeldet. Mit Forderungen in Höhe von rund 29 Mio. Euro ist die Republik Österreich ein weiterer Großgläubiger.