Für die sparte.industrie der WKO Oberösterreich ist Leichtbau schon seit Jahren ein klarer Schwerpunkt in ihren Technologie- und Innovationsaktivitäten. Meilensteine im Bereich der F&E- und Bildungsinfrastruktur waren dabei die Gründung des Leichtmetallkompetenzzentrums Ranshofen, die Einrichtung eines Leichtbauinstituts an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) und die Etablierung eines FH-Studiengangs Leichtbau und Composite-Werkstoffe an der FH OÖ Campus Wels. Die sparte.industrie ist auch Gründungsmitglied und Träger der Leichtbauplattform A2LT.

Ein Hauptargument für Leichtbau ist die Einsparung von Energie und Rohstoffen – sowohl bei der Herstellung des Produktes als auch bei dessen Nutzung. Dies ist gerade angesichts der aktuellen CO2- bzw. Klimadiskussion von größter Bedeutung. A2LT ist bestrebt, den Green Deal der Europäischen Union nachdrücklich zu unterstützen und die politischen Entscheidungsträger auf diesen Beitrag aufmerksam zu machen.

Siemens-Business-Unit-Leiter Schöfberger: "Nachhaltigkeit beginnt beim Produktdesign"



Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen bei gleichzeitig weltweit wachsendem Wunsch nach Mobilität, Wohlstand und Komfort ist Leichtbau heute bedeutender denn je und lässt weitere Arbeitsplätze und eine enorme Wertschöpfung erwarten. Mit der vorliegenden Studie wird nicht nur erstmals die wirtschaftliche Dimension von Leichtbau transparent. Als Pilotprojekt ist sie auch eine wichtige Vorarbeit für ein europaweit harmonisiertes Modell, um den Leichtbau als Wirtschaftsfaktor sichtbar zu machen.



Es gibt kaum eine andere Technologie mit vergleichbarer Hebelwirkung: Leichtbau ermöglicht ressourcenschonende Produkte und hat gleichzeitig auch nachweisbare Effekte auf die Volkswirtschaft, wie die Berechnungen von Anna Kleissner gezeigt haben.

EU vergibt Millionen nach Österreich für Klimawende.

„Österreich hat eine klare Stärke beim Mulitmaterial-Leichtbau. Gerade dort steigen auch die Anforderungen an Produktionstechnologien und flexible Fertigungskonzepte. Dank innovativer Unternehmen und mehrerer leichtbauorientierter Forschungseinrichtungen haben wir als Standort alle Voraussetzungen, um aus diesen Kompetenzen einen Standortvorteil zu machen“, erklärt Kubinger. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen in gemeinsamen Projekten wird der Wissenstransfer von der Forschung in die Marktfähigkeit beschleunigt. Das ergibt Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen.



So sollte es auch gelingen, Österreich als Leitmarkt und Leitanbieter für den Leichtbau zu entwickeln und zu positionieren. Wichtige Ziele dabei sind:

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft

• weiterer Kompetenzaufbau in Wirtschaft und Wissenschaft

• Erlangen der Technologieführerschaft

• Steigerung der Netzwerkfähigkeit der Unternehmen

• Förderung von Forschung und Innovation

• Schaffung von Infrastruktur (z. B. F&E)

• Sicherung zukunftsorientierter Arbeitsplätze

• Ansiedlung neuer Firmen



Ein zentrales Ziel der Leichtbauplattform A2LT ist es, die Disziplin Leichtbau als Förderschwerpunkt in der österreichischen FTI-Strategie zu verankern. „Bisher finden sich Aspekte von Leichtbau in Mobilitäts-, Produktions- oder Energieforschungsprogrammen. Aber Leichtbau ist technologieübergreifend und entsprechend komplex, daher braucht es darauf abgestimmte Förderinstrumente“, sagt Stephan Kubinger, Spartenobmann-Stellvertreter sparte.industrie der WKOÖ. Jeder Forschungseuro, der in Leichtbautechnologien investiert wird, stärkt die Resilienz, stärkt die Nachhaltigkeit für den Standort Österreich. In Oberösterreich beispielsweise zählen Werkstoffe und Werkstofftechnologien zu den Schlüsseltechnologien der Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030.



Konkret sehen wir aus Sicht der sparte.industrie und der Leichtbauplattform A2LT folgende strategischen Handlungsfelder:

Handlungsfeld Forschung-Technologie-Innovation

In diesem Handlungsfeld geht es vor allem um F&E im Bereich von Leichtbaumaterialien und Materialkombinationen sowie serienfähige Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren. Ein weiteres Thema sind intelligente Leichtbaukonzepte unter Nutzung alternativer Methoden – wie z. B. Bionik – und digitale Techniken.



Handlungsfeld Kooperation & Transfer

Es sind geeignete Instrumente zu entwickeln, die eine Bündelung der verschiedenen Kompetenzen, effektive Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette und einen vertikalen sowie einen horizontalen Technologietransfer unterstützen. Dies bedeutet einen Transfer zwischen verschiedenen Branchen genauso wie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder zwischen KMU und Großbetrieben.



Handlungsfeld Bildung & Qualifikation

Um eine breite und nachhaltige Basis für Leichtbauinnovationen aus Österreich zu schaffen, ist der Auf- und Ausbau von Bildungs- und Weiterbildungsangeboten auf allen Bildungsebenen – von der Universität bis zur Lehre – auf Spitzenniveau erforderlich.



Handlungsfeld internationale Kooperationen

Internationale Kooperationen sind notwendig, um den Leichtbaustandort Österreich zu positionieren und zu einer Entwicklung und Stärkung des Leichtbaustandortes Europa beizutragen. Neben der grenzüberschreitenden Kooperation von Unternehmen und F&E-Einrichtungen ist auch die Zusammenarbeit der nationalen Leichtbaunetzwerke erforderlich. So hat sich vor zwei Jahren die österreichische Leichtbauplattform A2LT mit ihren Pendants in Deutschland (Bayern, Baden-Württemberg) und der Schweiz (Aargau) zur European Lightweight Association (ELA) zusammengeschlossen, um das Thema Leichtbau gemeinsam voranzutreiben. Hinter der ELA stehen mehr als 3.300 Unternehmen und 500 Forschungseinrichtungen.



„Mit diesen strategischen Maßnahmen sollte der Leichtbaustandort Österreich weiterentwickelt und international noch sichtbarer positioniert werden“, sagt Stephan Kubinger.