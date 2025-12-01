Quantenrechner AI : Im Wettlauf gegen die Quantencomputer

01.12.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Quantencomputer versprechen einen Sprung in der Rechenleistung – und wecken zugleich Sorgen um die Datensicherheit. Wie Industrie und Forschung ihre Daten gegen künftige Superrechner wappnen.
Abstract representation of time crystal and quantum qubit simulator design concept.

Algorithmen wie Kyber, Dilithium, Falcon oder SPHINCS+ basieren auf mathematischen Problemen, die selbst für künftige Quantencomputer als schwer lösbar gelten.

 

- © Irina B - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
01.12.2025
Letzte Aktualisierung
01.12.2025
Wolfgang Korne