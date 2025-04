"Volkswirtschaftlich ist das, was jetzt bekannt ist, nicht so relevant, dass es spürbare Inflationseffekte erzeugen kann", meinte Oberhofer. Die Europäische Union kündigte nach dem Inkrafttreten der US-Maßnahmen am Mittwoch ihrerseits Importzölle auf Luxus- und Konsumgüter US-amerikanischer Herkunft an. Für Oberhofer sind das großteils "symbolträchtige Produkte", jedoch keine "Exportschlager". Es stelle sich daher die Frage, ob die Importzölle tatsächlich an die Konsumenten weitergegeben werden könnten. Denn grundsätzlich seien solche Waren relativ leicht zu umgehen. Im Jahr 2018, als sich die EU in einer sehr ähnlichen Situation befand, habe beispielsweise der Motorradhersteller Harley Davidson die zusätzlichen Kosten schlucken müssen.

Sollte es allerdings zu keiner Einigung im Zollstreit kommen - die EU-Kommission zeigt sich gesprächsbereit - und der Konflikt weiter eskalieren, würde dies durchaus "Druck auf die Preise ausüben", warnt Oberhofer. Besonders gravierend wären die Folgen, wenn die Zölle flächendeckend würden und etwa Branchen wie die Automobilindustrie beträfen. Natürlich wäre eine solche Eskalation auch auf der anderen Seite des Atlantiks äußerst schmerzhaft, gab der Ökonom zu bedenken.

Die seit heute geltenden US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium treffen in Österreich vor allem den Linzer Stahlkonzern voestalpine und den oberösterreichischen Aluminiumkonzern AMAG. Die voestalpine könne die Kosten aber durch eigene Produktion in den USA weitgehend abfedern, sagte Oberhofer. Generell seien die Stahl- und Aluminiumzölle eine Belastung für die US-Unternehmen, da sie für sie zu höheren Inputpreisen und in weiterer Folge zu einer Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition führen könnten.