Selbst die klassische Kärntner Mundart zwingt ChatGPT nicht in die Knie. Und so, erzählt Manuel Krammer lachend, habe man die Transformer-Methodik bei Flex in Althofen testweise - die Freigabe der Nutzung der AI im Unternehmen steht noch aus - bereits in unterschiedlichen Bereichen ausprobiert. Etwa - nicht überraschend - dem Ghostwriting. Oder in kleineren Softwareprojekten, in denen, wie man schon sehe, die AI eine "initiale Arbeitserleichterung" bringe.

Aber auch am Ende des Produktlebenszyklus - dort, wo man vielleicht nach Eletronikbauteilesubstituten suche, könne die AI unterstützen. "Nach Eingabe der Spezifikationen identifizierte die AI in einem Testlauf erfolgreich eine Nachfolgetechnologie", sagt Krammer.