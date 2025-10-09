Der italienische Luxuswagenhersteller Ferrari hat am Donnerstag erstmals ein vollelektrisches Fahrzeug präsentiert. Der Wagen besitzt vier Türen und Sitze, liefert über 1.000 PS, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h und kommt auf eine Reichweite von mehr als 530 Kilometern. Die Vorstellung erfolgte im Rahmen des „Capital Markets Day“ in Maranello und markiert einen zentralen Schritt in Ferraris Strategie der technologischen Offenheit.

„Heute ist ein historischer Tag. Dieses Modell wird unser Portfolio erweitern – und es ist eine Gelegenheit, unsere Kundenbasis zu vergrößern“, erklärte CEO Benedetto Vigna. Die Entwicklung des Fahrzeugs sei das Ergebnis langjähriger Forschung, die 2009 mit hybriden Technologien begann, inspiriert von der Formel 1. Vigna betonte zudem, dass Ferrari seinen Kunden künftig alle verfügbaren Antriebsarten anbieten wolle – vom Verbrenner über Hybrid bis hin zum Elektroantrieb.

