Teresa Ribera

Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission

"Heute haben wir mehrere Automobilhersteller sanktioniert, die den Wettbewerb beim Recycling von Altfahrzeugen verhindert haben. Diese Automobilhersteller hatten sich mehr als 15 Jahre lang abgesprochen, um die Bezahlung von Recyclingdienstleistungen zu vermeiden, indem sie vereinbarten, nicht in Konkurrenz zueinander damit zu werben, in welchem Umfang ihre Fahrzeuge recycelt werden könnten, und nicht über die in ihren Neufahrzeugen verwendeten recycelten Materialien zu informieren. Wir werden Kartelle jeglicher Art nicht tolerieren. Das gilt auch für Kartelle, die es den Kunden erschweren, Informationen über umweltfreundlichere Produkte zu erhalten und diese nachzufragen. Hochwertiges Recycling in wichtigen Wirtschaftszweigen wie der Kfz-Industrie wird von zentraler Bedeutung sein, um unsere Ziele im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Das betrifft nicht nur die Verringerung von Abfällen und Emissionen, sondern auch den Abbau von Abhängigkeiten, die Senkung der Produktionskosten und die Schaffung eines nachhaltigeren und wettbewerbsfähigeren Industriemodells in Europa.“