KI hat längst die Art und Weise verändert, wie wir das Internet erleben: Welche Produkte werden uns angeboten? Welche Nachrichten werden uns angezeigt? Welche Ergebnisse liefert unsere Suche? Algorithmen bestimmen so maßgeblich unsere Wahrnehmung der Welt und werden immer ausgefeilter. Manche sind darüber besorgt. Sie warnen davor, dass die selbstlernenden Programme unkontrollierbar werden könnten.

Experten werden sich hierzu mit der Frage beschäftigen müssen, was mit zukünftigen Entwicklungen geschehen soll, die auf Algorithmen und KI basieren. Wie soll mit Themen wie ChatGPT, selbstfahrenden Autos, automatischen Programmen zur Personalrekrutierung oder zur Bewertung der Kreditwürdigkeit umgegangen werden?



All dieses Wissen soll letztlich in ein neues Regelwerk fließen, das vor zwei Jahren von der U-Kommission vorgeschlagen wurde: Der sogenannten Artificial Intelligence Act. Dieser wird derzeit in Brüssel verhandelt und soll den Einsatz von Künstlicher

Intelligenz im Umgang mit Kundendaten regeln. Das ECAT wird auch hier helfen, Algorithmen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft besser zu verstehen. Definierte Hochrisiko-Bereiche, wie etwa die Echtzeit-Fernidentifikation mit Videokameras durch KI, die Bewertung von Kreditwürdigkeit, die gesundheitliche Risikobewertung oder die Preisgestaltung verschiedener Produkte sollen so reglementiert werden.

Das Gesetz über künstliche Intelligenz zielt darauf ab, "Europas Position als globales Zentrum für Spitzenleistungen im Bereich der KI vom Labor bis zum Markt zu stärken und sicherzustellen, dass die KI in Europa die Werte und Regeln respektiert und das Potenzial der KI für die industrielle Nutzung zu erschließen", so die Europäische Kommission.