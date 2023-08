Eine Beschäftigung mit dem KI-Thema ist für Unternehmen auch deshalb so wichtig, weil viele Unternehmen schon jetzt KI einsetzen. Wenn solche bereits in Anwendung stehenden Systeme nicht in Einklang mit den bestehenden Regelungen gebracht werden, kann es schnell problematisch werden. Nicht minder wichtig ist die Kenntnis der bevorstehenden Gesetze aber auch für jene Firmen, die KI gerade erst implementieren. Für sie ist es auf jeden Fall sinnvoll, Systeme aufzusetzen, die schon jetzt möglichst im Einklang mit dem Artificial Intelligence Act stehen. Ansonsten drohen bei dessen Inkrafttreten umfangreiche Umbauten, die man so verhindern kann.

>>> Industrie 4.0: AI und das Problem fehlerhafter Daten

Eine Reihe von Beiträgen am Compliance Solutions Day widmet sich diesem Themenkreis. So werden Christoph Haid und Günther Leissler von Schönherr Rechtsanwälte darüber sprechen, was bei der Implementierung noch unregulierter Systeme rechtlich zu beachten ist und Dirk Hagemann von Hagemann Consulting über Genehmigungspflichten von Softwareanwendungen und entsprechender Hardware. Der Frage, ob Compliance-relevante Regulierungen immer ganzheitlicher werden, wird sich indessen Moritz Homann von der EQS-Group widmen.

>>> Kann Industrial AI seine Versprechen halten?

Bei allen regulatorischen Vorgaben bleibt Künstliche Intelligenz freilich dennoch ein Tool, das für Unternehmen viel Mehrwert bringt, auch im Compliance Bereich. So können KI-Systeme – ein Beispiel, das am Compliance Solutions Day Oliver Werner von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte aufgreifen wird, dazu genützt werden, besonders tückische Risikosituationen, etwa solche mit zwar geringem Eintrittsrisiko, aber hohem Schadenspotential zu identifizieren. Oder sie können, wie Alexander Schneider und Kerstin Farkas von PwC Österreich zeigen werden, dazu genützt werden Verträge besser und sicherer zu gestalten: „Durch die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz und Contract Analytics können Unternehmen wieder die Oberhand über ihr Vertragswerk erlangen können, um so ihr Risiko minimal zu halten.“ Und das sind nur zwei Beispiele von vielen