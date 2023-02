Die erwähnten 180 Euro sind dabei nur für die Auslösung des Mechanismus relevant, nicht aber für die weitere Festlegung des zulässigen Future-Preise - es handelt sich also nicht um einen auf 180 Euro festgelegten Preisdeckel. Zur Veranschaulichung: Liegt der LNG-Referenzpreis an einem Stichtag bei 170 Euro, der Gaspreis aber bei 230 Euro, so darf für das Gas-Future nicht mehr als 205 Euro pro MWh geboten werden. Der Maximalpreis liegt also immer 35 Euro über dem Referenzwert.



Mit der Koppelung der Preise für Erdgas-Futures an den globalen Flüssiggasmarkt soll sichergestellt werden, dass künftig auch weiterhin Flüssiggas nach Europa geliefert wird. Die Überlegung: Wenn der Preis immer um 35 Euro über einem internationalen Richtwert liegt, bleibt der europäische Markt international weiter attraktiv. Setzte man außerdem den Kaufpreis von Erdgas fix auf 180 Euro fest, während andernorts wesentlich höhere Preise zu erzielen sind, gäbe es wirtschaftlich keinen Grund mehr, an Europa zu verkaufen.



Fällt der Referenzpreis unter 145 Euro, so verbleibt das Gebotslimit automatisch bei 180 Euro. Ist dies an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall, wird der Mechanismus ausgesetzt. Außerdem gelten Ausnahmen, sollte die Versorgungssicherheit akut gefährdet sein.



Unter anderem Deutschland hatte sich lange gegen einen solchen Mechanismus gesträubt. Das Land hatte befürchtet, dass dann die Versorgungssicherheit gefährdet wäre, weil Lieferanten ihr Gas etwa an asiatischen Märkten verkaufen könnten, wo sie höhere Preise erzielen könnten. Deutschland stimmte nach Angaben von drei EU-Vertretern für den Kompromissvorschlag, Österreich und die Niederlande enthielten sich. Gegen den Deckel stimmte laut EU-Diplomaten nur Ungarn.

"Ich bin überzeugt, dass er ein Beitrag sein kann, um in Zukunft absurde Auswüchse bei den Gaspreisen zu verhindern. Gleichzeitig wurde jedoch heute in letzter Minute eine Ausweitung auf weitere Gasbörsen neben dem TTF in die Verordnung aufgenommen. Und diese Ausweitung kann auch Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit haben. Das gilt gerade für Österreich. Auch wenn wir uns in großen Schritten von der russischen Abhängigkeit lösen, brauchen wir diese Lieferungen aktuell noch", erklärte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einem Statement nach dem Beschluss.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begründete seine Zustimmung mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen, die vorgesehen sind. "Wir haben jetzt sehr viele Instrumente definiert, die die Gefahr eines unbedachten Effekts deutlich reduzieren", sagte Habeck am Rande eines Sondertreffens der für Energie zuständigen EU-Minister in Brüssel. Wenn dann Gas zurückgehe, wenn rationiert werden müsse oder wenn der Handel zurückgehe, werde der Mechanismus wieder ausgesetzt.