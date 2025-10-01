In Milwaukee, Wisconsin schlägt das Herz von Johnson Controls – 22 Milliarden Euro Umsatz mit Klimaanlagen, Gebäudetechnik, Kaltwassersätzen, Wärmepumpen, Energiespeichern und Smart-Buildings. Kurz gesagt: alles, was man braucht, wenn das Auto nicht mehr das Lieblingskind der Ingenieure ist. Und genau hier liegt auch die Zukunft von Bosch - nicht in Stuttgart am Neckar.

Im vergangenen Jahr haben die Schwaben mit einer Anleihe über fünf Milliarden Euro den größten Kredit ihrer Firmengeschichte aufgenommen um für acht Milliarden den größten Zukauf ihrer Firmengeschichte zu tätigen: Das Klimatechnik und Haushaltstechnikgeschäft von Johnson Controls.

Die Amerikaner sind keine Unbekannten. Bosch und Johnson Controls hatten schon mal ein gemeinsames Baby – ein Batterie-Joint-Venture. Bosch stieg in den 2010er Jahren aus, Johnson Controls zog das Geschäft groß und spaltete es später als Clarios ab.

Und jetzt? Holt Bosch die alten Bekannten wieder ins Haus – diesmal mit Klimaanlagen statt Autobatterien.

Das Signal ist klar: Bosch will so weit wie möglich weg aus dem Autogeschäft – und, wenn man ehrlich ist, auch ein Stück weit weg aus Deutschland.