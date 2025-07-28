Innovation ist heute mehr als ein Modewort – sie ist zur Überlebensstrategie geworden. In Zeiten rasanter technologischer Entwicklungen und politischer Umbrüche müssen Unternehmen beweglich bleiben. Prof. Isabell Welpe bringt es in ihrem Vortrag am Industriekongress 2025 auf den Punkt: „Wir sind leider erst am Anfang der Beschleunigung und es wird nie mehr so langsam wie jetzt.“ Die digitale Transformation ist kein ferner Trend, sondern tägliche Realität. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Quantum Computing stellen die Spielregeln auf den Kopf. Wer darauf wartet, dass sich der Sturm legt, statt mit ihm zu surfen, bleibt zurück.

Unternehmen, die sich auf alten Erfolgsrezepten ausruhen, laufen Gefahr, zu jenen 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zu gehören, die seit 1960 vom Markt verschwunden sind. Welpe zeigt das mit einer schlichten, aber eindrücklichen Folie: Eine Sammlung einst mächtiger Unternehmenslogos, die alle eines gemeinsam haben – sie hielten am Status quo fest und wurden überrollt. Der Vergleich, den Führungskräfte heute wählen, um ihre Arbeit zu beschreiben, ist treffend: Whitewater-Rafting statt Kreuzfahrt. Es geht nicht mehr darum, einen festen Kurs zu planen, sondern darum, flexibel zu navigieren – und dabei nicht unterzugehen.