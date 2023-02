Mit Batterietechnologie-Innovationen für Spezialanwendungen punktet das Mühlviertler Unternehmen Kreisel Electric. „Wir haben vor allem, was Sicherheit, Leistung und Kosteneffizienz betrifft, intensiv entwickelt und geforscht”, berichtete Markus Kreisel. Die patentierte Immersionskühlung erhöht beispielsweise die Lebensdauer und bringt Vorteile beim Laden außerhalb des optimalen Temperaturfensters: „In nur sieben Minuten schaffen wir es, unsere Batterien bei einer Außentemperatur von minus fünf Grad auf die optimale Betriebstemperatur von 15 Grad zu heizen.“

Mit dem neuen strategischen Partner John Deere, der die Mehrheit an Kreisel hält, will Kreisel in den kommenden Jahren sowohl in Europa als auch in den USA Produktionskapazitäten aufbauen. Die Zeichen stehen jedenfalls auch in Rainbach auf Wachstum: Von derzeit knapp 200 soll der Mitarbeiterstand auf 300 steigen. Kreisel tüftelt derzeit an einem autonom fahrenden Traktor. Im Off-Highway-Bereich sowie bei der Marine strebt das Unternehmen 15 Prozent Marktanteil an.