Forschung und Entwicklung zählen seit jeher zu den Grundpfeilern der Industrie – und beim Klimaanlagenhersteller Daikin gehören sie zur Unternehmens-DNA. Daikin Industries Limited wurde 1924 in Osaka gegründet und ist heute weltweit führend bei Klimaanlagen und in Europa der größte Hersteller wassergeführter Wärmepumpen. In Österreich ist Daikin seit 26 Jahren vertreten, beschäftigt in Wien rund 200 Mitarbeiter und steuert von hier aus die Zentrale für den zentraleuropäischen Raum mit etwa 700 Beschäftigten.

„Wir produzieren unsere Produkte in Europa für Europa“, betont Alexander Springler, General Manager für Österreich. „Das ist uns sehr wichtig.“ Das Hauptwerk befindet sich im belgischen Oostende, wo 2008 mit der Daikin Altherma die weltweit erste Luft-Wasser-Hochtemperatur-Wärmepumpe für Einfamilienhäuser entwickelt wurde. Daikin fertigt alle wesentlichen Komponenten selbst; bei Daikin Chemicals werden zudem die benötigten Kältemittel erforscht und produziert.