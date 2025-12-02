INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Rathausky, der österreichische Maschinenbau steht deutlich stabiler da als die Automobilzulieferindustrie. Warum?

Stefan Rathausky: Während der Maschinenbau trotz Margenerosion relativ stabil bleibt, kämpft die Automobilzulieferindustrie mit existenziellen Herausforderungen. 1.400 Maschinenbaubetriebe mit 100.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 30 Milliarden Euro haben gelernt, Risiken zu streuen. Das Exportportfolio ist bewusst breit aufgestellt: 25 Prozent der Exporte gehen nach Deutschland, jeweils 10 Prozent in die USA und nach China, der Rest verteilt sich weltweit. Mit einer Eigenkapitalquote von >30 Prozent verfügen sie über Finanzierungsspielraum. Dennoch stehen sie unter enormem Druck.

Die EBIT-Quote des Maschinenbaus hat sich seit 2021 mehr als halbiert – direktes Resultat einer Squeeze-Dynamik: Die Energiekosten liegen hoch, während chinesische Konkurrenz mit Niedrigpreisen in europäische Märkte drängt. Die Folgen: Jedes fünfte Unternehmen plant Personalabbau, 40 Prozent erwägen Standortverlagerungen. Im Automobilzulieferbereich sitzen 900 Unternehmen mit mehr als 80.000 Beschäftigten in einer systemischen Falle. Über 60 Prozent ihrer Exporte gehen nach Deutschland – ein Konzentrationsrisiko.

Die Kapitalbasis ist kollabiert. Der operative Cashflow als Anteil am Umsatz hat sich seit 2019 mehr als halbiert. Das Eigenkapital ist geschrumpft, während das Fremdkapital seit 2019 um 38 Prozent wuchs. Unternehmen müssen 40 Prozent ihres Ergebnisses vor Steuern für Zinsen aufbringen. Diese Unterkapitalisierung macht jede unerwartete Störung zur Liquiditätskrise. Die Arbeitslosigkeit in der Branche stieg 2023–2024 um 45 Prozent. Die OEM-Abhängigkeit versperrt den Ausweg. Plattformstreichungen, Volumsreduktionen und SOP-Verschiebungen drehen die Business Cases ins Negative. Transformationsinvestitionen in Elektromobilität sind erzwungen, nicht gewählt – und kaum refinanziert. Maschinenbauer gewinnen durch Diversifikation, Zulieferer verlieren durch Abhängigkeit.