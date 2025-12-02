Automotive Maschinenbau : Automobilberater: "Die Kapitalbasis ist kollabiert"

02.12.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Der österreichische Maschinenbau zeigt sich trotz Margendrucks und globaler Unsicherheiten robuster als die Automobilzulieferindustrie. Stefan Rathausky, Senior Director bei Alvarez & Marsal über Volatilität und geopolitische Risiken.
Schweißarbeit in der Automobilindustrie

- © dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

Erstveröffentlichung
02.12.2025
Letzte Aktualisierung
02.12.2025
Daniel Pohselt