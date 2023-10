Der Erlöserfolg der Autobauer war immer schon ein Gradmesser der Empfindungen auch in der Zulieferindustrie. Ging es den OEM gut, ging es auch den Unternehmungen in der Zulieferpyramide nicht überwältigend schlecht. Doch das war einmal. Bei den großen Autokonzernen wird prächtig verdient. Im zweiten Quartal erreichten laut EY sowohl die Gewinne (plus 31 Prozent) als auch die Umsätze (plus 18 Prozent) Rekordwerte. Die Zulieferer dagegen verlieren hart erkämpfte Weltmarktanteile. Demnach wuchsen sie 2022 im Schnitt nur noch zweistellig. Wie also reagiert eine Generation an Nachfolgern in den Familienunternehmungen der heimischen Zulieferindustrie auf die Verwerfungen auf den Märkten? Begnügen sie sich damit, jung, top ausgebildet und voller Tatendrang zu sein?



INDUSTRIEMAGAZIN identifizierte Managerinnen und Manager, bei denen die Hofübergabe noch gar nicht so lange her ist. Mit Aplomb meistern sie die Herausforderungen ihrer Zeit: Vom Wertecodex ihrer Vorväter inspiriert, aber mit doch neuen Zugängen und Änderungssinn - Stichwort Digitalisierung - tauchen sie tief in die neuen Realitäten des Zuliefergeschäfts ein. Wie sie ihre Unternehmen in die Zukunft führen.