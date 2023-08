Im Herbst vergangenen Jahres schnürte die Bundesregierung ein ambitioniertes Paket für die heimische Industrie: Insgesamt drei Milliarden Euro sollen in die Umstellung von Industrianlagen, die mehr als 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen, bereitgestellt werden – und das möglichst zeitnah. Denn Zeit ist bei der Energiewende Geld – und Unternehmen brauchen bei Investitionen Planungssicherheit.





Doch genau an dieser Planungssicherheit mangelt es derzeit noch. Seit November – und bis in den September hinein können sich Unternehmen in einer ersten Ausschreibungsphase um Förderungen für "Maßnahmen zur größtmöglichen Reduktion von Treibhausgasemissionen" bewerben. Rund 120 solcher Anlagen, die mehr als 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen und damit förderbar sind, existieren in Österreich, betrieben von rund 30 Industriekonzernen.