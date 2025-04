Als Executive Vice President des Geschäftsbereichs Energiemanagement von Schneider Electric war Olivier Blum bisher für das gesamte Energiemanagement-Portfolio mit weltweit führenden Technologien, Software und Dienstleistungen verantwortlich. Blum ist ein aktiver Förderer von Nachhaltigkeit und „Elektrizität 4.0“, dem schnellsten Weg zu einer Netto-Null-Welt, die elektrischer und digitaler ist. Blum ist seit 2014 Mitglied des Exekutivausschusses. In seiner vorherigen Funktion als Chief Strategy & Sustainability Officer leitete er die Entwicklung der Unternehmensstrategie, Fusionen und Übernahmen, Nachhaltigkeit und Qualität. Davor leitete Blum zwischen 2014 und 2020 als Chief Human Resources Officer die Personalstrategie von Schneider.



Der Blum begann seine Karriere bei Schneider Electric im Jahr 1993 in seinem Heimatland Frankreich. In den letzten zwei Jahrzehnten hat er in Asien gelebt und gearbeitet, wo er Führungspositionen als Regional Head of Strategy für China und Regional Managing Director für Indien innehatte, bevor er die globale Rolle des Executive Vice President für den Geschäftsbereich Home & Distribution mit Sitz in Hongkong übernahm.