Herzensthema Klima: Climate Action Plan



Man dreht am Geschäftsmodell an sich (Stichwort recycelte Baumwolltextilien als neuer Input für Fasern) und modelliert Prozessschritte oder den Einkauf, indem man den CO2

Footprint berücksichtigt, und zwar weltweit. Umsetzungstool, Kernstück und Projektkoordinator ist der Climate Action Plan, der die sukzessive Umstellung vorantreibt. Mit wissenschaftsbasierten Zielen wird die Dekarbonisierung der Gruppe orchestriert. Die strategischen Investitionen tragen Früchte: das Headquarter in Österreich und die Produktionsstandorte in Paskov, Tschechien und in Mobile, Alabama/USA werden bereits zu 100 % mit erneuerbarem Strom versorgt. Auch die jüngste Investition, der Kauf eines Biomassekraftwerks in Heiligenkreuz (Burgenland) wird in Zukunft rund 50 % des derzeit eingesetzten Erdgases durch erneuerbare Energie ersetzen. Eine Viskose Anlage in Nanking, China wurde von Kohle auf Erdgas umgestellt, 200.000 Tonnen CO2 werden so jährlich gespart. In Brasilien wird man in Zellstoffproduktion bei LD-Cellulose (einem Joint Venture) mehr als 50 % der überschüssigen Energie als Bioenergie ins Netz einspeisen. Die TENCEL™ Lyocellanlage in Thailand wird bereits mit 100% nachhaltiger Bioenergie betrieben.