Maschinen, Sensoren, Antriebe und Steuerungen müssen Daten zuverlässig austauschen über unterschiedliche industrielle Netzwerke und Protokolle hinweg. Genau auf diese Aufgabe hat sich die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH spezialisiert.

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Das Unternehmen entwickelt Technologien für die industrielle Kommunikation und begleitet seine Kunden dabei von der Hardware über die Software bis zur Vernetzung mit Cloud-Anwendungen. Herzstück ist die Multiprotokoll- Technologie netX. Rund 25 Millionen Netzwerkknoten hat das Unternehmen bereits mit netX-Technologie im Feld vernetzt.



Die heutige Position des Unternehmens ist das Ergebnis mehrerer technologischer Richtungswechsel. Gegründet wurde Hilscher vor rund 40 Jahren von Sebastian Hilschers Vater Hans-Jürgen Hilscher, seit 2020 führt der Sohn das Unternehmen in zweiter Generation. „In dieser Zeit hat sich Hilscher im Prinzip alle zehn Jahre neu ausgerichtet“, sagt Sebastian Hilscher. Begonnen habe das Unternehmen mit einem reinen Projektgeschäft rund um Bus-Kommunikation und die Entwicklung erster Bus-Verbindungen. Danach folgte der Schritt zu eigenen Produkten und Bus-Systemen für die industrielle Vernetzung. Hilscher entwickelte sich zum Marktführer bei industriellen PCKarten und reagierte anschließend auf die zunehmende Notwendigkeit, Industrie-PCs direkt mit der Sensorik zu verbinden. Der nächste Entwicklungsschritt führte zum eigenen Multiprotokoll- Chip, der unter anderem in Sensorik und Antrieben eingesetzt wird. „Mit der netX-Technologie haben wir neue Maßstäbe in der Industriekommunikation gesetzt“, sagt Hilscher. Die technologische Idee dahinter: Eine einheitliche Plattform soll unterschiedliche industrielle Kommunikationsprotokolle abdecken und damit Herstellern die aufwendige Beschäftigung mit einzelnen Kommunikationsstandards abnehmen.

Zu den Kunden zählen vor allem Hersteller von Sensoren, Steuerungen und Antrieben. Deren Entwicklungsarbeit konzentriere sich in erster Linie auf die Funktion und Leistungsfähigkeit der eigenen Produkte, während die Kommunikation zwischen den Komponenten nicht zum eigentlichen Kerngeschäft gehöre. „Genau hier kommen wir ins Spiel: Wir sorgen dafür, dass die Daten zuverlässig dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erklärt Hilscher.

Dabei verfolgt das Unternehmen einen umfassenden Ansatz. Hilscher liefert nach eigenen Angaben nicht nur Kommunikationschips, sondern auch die dazugehörige Hard- und Software sowie ergänzende Services, z.B zur Zertifizierung von Kommunikationslösungen. „Uns unterscheidet vom Wettbewerb, dass wir die komplette Verantwortung für die industrielle Kommunikation übernehmen“, sagt Hilscher. Ein Motorenhersteller solle sich beispielsweise auf die Entwicklung seines Antriebs konzentrieren können, während Hilscher dafür sorgt, dass dieser zuverlässig mit anderen Systemen kommuniziert. Besondere Bedeutung gewinnt dieses Zusammenspiel beim Thema Cybersecurity. Sicherheit könne nicht isoliert auf Ebene einzelner Komponenten betrachtet werden, sondern entstehe durch das abgestimmte Zusammenspiel von Hardware und Software. Hilscher versteht seinen Ansatz deshalb ausdrücklich nicht als Lieferung einzelner Bausteine, sondern als Gesamtlösung für eine sichere und zuverlässige industrielle Vernetzung. Zusätzlichen Druck erzeugen regulatorische Anforderungen. „Ein großes Thema ist aktuell Security, vor allem mit Blick auf den Cyber Resilience Act in der EU“, sagt Hilscher.