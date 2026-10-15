SMC Automatisierung : Automatisierung auf Knopfdruck? Der Maschinenbau kommt dem Ziel näher

15.10.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Weniger Verkabelung, schnelleres Engineering, geringere Kosten: Die Automatisierung im Maschinenbau wird einfacher. SMC-Austria-Vertriebschefin Claudia Hödl erklärt, wie Wireless, digitale Tools und Plug & Produce die Industrie verändern und warum schon zwei bar weniger Druck große Wirkung haben können.
SMC

Steigerung der Energieeffizienz bei einem Maschinenbauer: horizontale Kartoniermaschine von Master Production

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Erstveröffentlichung
15.10.2026
Letzte Aktualisierung
15.10.2026
Daniel Pohselt