Humanoide Roboter gewinnen in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Schätzungen zufolge könnten bis 2030 weltweit rund 20 Millionen humanoide Systeme in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Diese Roboter sind darauf ausgelegt, sich in menschenzentrierten Arbeitsumgebungen zu bewegen und typische manuelle Aufgaben zu übernehmen. Dadurch können sie bestehende Arbeitsabläufe ergänzen und Mitarbeiter entlasten.

Besonders in Bereichen wie Montage, Logistik, Service und Wartung bieten humanoide Roboter großes Potenzial. Ihre menschenähnliche Form ermöglicht eine intuitive Zusammenarbeit mit dem Personal und den einfachen Einsatz in bestehenden Infrastrukturen. Herausforderungen bestehen jedoch weiterhin in der hohen Komplexität der Technik, den Kosten sowie in der sicheren Integration in industrielle Prozesse. Mit neuen Ansätzen wie dem kostengünstigen Iggy Rob könnten humanoide Roboter jedoch schneller als bisher erwartet zur industriellen Normalität werden.