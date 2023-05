Ein hochspannender Markt für Lehner, der erstmals 2019 evaluiert wurde, noch ehe die Handeslarterie getroffen war und die Überlegungen in der Folge dann auf Eis gelegt wurden. Ein Markt, in dem man heute nun kurz vor der Kommerzialisierung steht und für den man - nicht zuletzt aufgrund des eigenen mannstarken Werkzeugbaus - gerüstet scheint:



Mit 400 Millionen Euro Umsatz im Spritzgießgeschäft ist ein starkes Grundfundament vorhanden, um selbstbewusst Produktofferten mit dem nachhaltigen Werkstoff Kunststoff zu entwickeln. Und weitere Märkte, auf denen man in diesem Bereich durchstarten könnte, gibt es viele. Ein Vorstoß in die low-Volume, high-Value-Produktwelt", sagt Lehner.

Lehner würde sich wünschen, dass als Folgewirkung der Einführung von Flaschenpfand - diesemstehe er "neutral" gegenüber - auch eine höhere Materialgüte in den Rückströmen erzielt würde. Diese sei noch nicht zu sehen, ein Umstand, der ein "gemischtes Gefühl" hinterlässt, so Lehner.



Am Thema AI ist der Kunststoffkonzern dran, man taste sich an die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz auf der Prozessstabilitäts- sowie Planungsseite heran. "Noch sprechen wir in persona und Ihnen sitzt kein Avatar gegenüber", lacht Lehner.