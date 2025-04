Seit 2020 bündeln TÜV AUSTRIA und die Technische Universität Wien ihre Expertise im #SafeSecLab, um Safety und Security in digitalen Systemen neu zu definieren. Die enge Zusammenarbeit schafft praxisnahe, unmittelbar anwendbare Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Sicherheit – ein zukunftsweisender Schulterschluss zwischen Forschung und Industrie.

„Unsere Zusammenarbeit am #SafeSecLab bringt uns an die Spitze der Sicherheitsforschung. Wir schaffen so die Grundlage für die sichere Technik von morgen“, so Jens Schneider, Rektor der TU Wien.

„Die TU Wien ist ein verlässlicher Partner, der Innovation und Praxisnähe perfekt vereint. Das #SafeSecLab zeigt, wie Wissenschaft und Industrie gemeinsam neue Standards setzen“, ergänzt Stefan Haas, CEO von TÜV AUSTRIA.