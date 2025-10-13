Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß im Interview.



INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Engelbrechtsmüller-Strauß, 2022 hatten Sie das Solargeschäft noch ziemlich groß gedacht: Der Ausbau in Sattledt zielte auf die Verdoppelung der Kapazitäten binnen fünf Jahren ab, zusammen mit den Investitionen im tschechischen Krumau investierten Sie in Summe 420 Millionen Euro. Der Personalstand wuchs auf 8000. Dann brach der Fronius-Umsatz 2024 um 42 Prozent ein. 1000 Mitarbeiter, davon 800 in Österreich, wurden in zwei Schritten abgebaut. Ist die heikle Phase überwunden?



Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß: 2024 war ein sehr herausforderndes Jahr. Die Geschichte ist bekannt: Wir kämpften mit hohen Lagerbeständen, rückläufigen Abrufen und einer Schwemme billiger Produkte aus China. Wir ließen nicht viel Zeit verstreichen: Wir mussten unsere Kapazitäten reduzieren und haben das im Sommer auch gemacht. Natürlich dauert es Monate, bis das alles wirklich umgesetzt ist und es sich auf die Kostensituation auswirkt. 2024 war stürmisch. Jetzt sind die Gewässer aber schon viel ruhiger. Wir sind schon wieder im Modus des Gestaltens und nicht des Redimensionierens.

Ihre zweite Sparte, die Schweißtechnik, hat ein starkes Standbein in Automotive. Und kam erstaunlich gut durch die Umwälzungen der Branche.

Engelbrechtsmüller-Strauß: Die Schweißtechnik ist ein viel stabilerer Sektor. Das hilft uns als zweites, starkes Standbein. Gleichzeitig haben wir in Solar die Fieberkurven. Es geht nicht immer nur rauf, sondern manchmal auch runter. Das habe ich zweimal, 2012 und jetzt, erlebt. Bei Investitionen müssen wir daher immer vorsichtig entscheiden: Wir investieren nur, was wir uns auch leisten können.

Sie steckten die Investitionen für den Ausbau von fast einer halben Milliarde 2022 so locker weg?

Engelbrechtsmüller-Strauß: Hätten wir den Ausbau in Sattledt mit Fremdmittel finanziert, wäre das existenzbedrohend geworden. Wir finanzierten es aber mit Eigenkapital. Somit haben wir keine großen Raten und Zinsen zu zahlen. Und keinen Investor, der uns vielleicht nervös wird und Kredite fällig stellt. Das gibt uns Sicherheit. Da haben wir aus den Krisenjahren der Neunziger und 2012 schon einiges gelernt. Wir haben heikle Phasen mit einer vorsichtigen Finanzpolitik immer gut bewältigt. Da muss ich auf Holz klopfen.

Wie haben Sie den Personalabbau persönlich verwunden?

Engelbrechtsmüller-Strauß: Unsere Kürzungen haben im besonderen Ausmaß Mitarbeiter der Fertigung betroffen. Das war schmerzhaft und mir war bewusst, dass diese Entscheidungen viele Familien vor große Herausforderungen gestellt haben. Aber ich musste diese Handlungen setzen, um das gesamte Unternehmen zu schützen. Man muss sich auch trauen, harte Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich nicht versteckt, sondern selbst die Mitarbeiter über den geplanten Personalabbau informiert. So etwas ist nicht leicht aber es steht in meiner Verantwortung.

In der Solarkrise 2012 meinten Sie, das Unternehmen habe kein Kosten-, sondern ein Umsatzproblem - und argumentierten so das Ausbleiben größerer Einschnitte. Diesmal sagten Sie einer Zeitung, "weniger Personal abgebaut zu haben, als es aus betriebswirtschaftlicher Sicht notwendig gewesen wäre".

Engelbrechtsmüller-Strauß: Wir hatten auch diesmal wieder ein Umsatzproblem. 2012 wie heute haben wir uns nicht zu Tode gespart. Uns war es wichtig, weiterhin in Forschung & Entwicklung zu investieren. Und auch unsere Vertriebskanäle offen zu halten.